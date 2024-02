Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato del periodo d’oro vissuto da Giovanni Fabbian, su cui l’Inter è attenta osservatrice

Thiago Motta ha commentato in conferenza stampa il momento di Giovanni Fabbian, di cui l’Inter ha mantenuto il diritto di recompra.

FABBIAN – «Dove è migliorato? Moltissimo nel palleggio e nella fase difensiva, ma anche nel capire gli spazi da occupare. È migliorato per come mettere in difficoltà glu avversari, giocando tra le linee. Ha una forza enorme, con questi inserimenti e va in profondità e lo fa molto bene. È molto più completo, per questo sta partecipando molto di più».

