Brahim Diaz, ex Milan ora al Real Madrid, si era fatta male contro il Lipsia in Champions League, dove aveva anche segnato

Brahim Diaz è stato il protagonista assoluto della sfida tra Real Madrid-Lipsia, andata degli ottavi di Champions League con l’ex Milan decisivo con un grandissimo gol a giro che ha regalato la vittoria ai Blancos.

Il fantasista spagnolo è uscito all’83’ per infortunio, accusando un problema muscolare e chiedendo immediatamente il cambio a Carlo Ancelotti. Si temeva il peggio invece non è così dato che Fabrizio Romano ha rivelato che Brahim Diaz sarà disponibile per la partita di campionato contro il Rayo Vallecano. I test hanno dato esito positivo e Diaz è pronto a tornare in campo.

