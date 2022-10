Infortunio Calabria, Milan preoccupato: si teme rientro nel 2023. Oggi il verdetto degli esami strumentali

Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi il Milan capirà quanto grave è l’infortunio di Davide Calabria: gli esami strumentali ai quali il giocatore si sottoporrà in mattinata chiariranno l’entità del guaio al flessore destro che lo ha fermato l’altra sera.

L’impressione a caldo, con Davide che si toccava la parte posteriore della coscia e l’uscita di scena in barella, non prometteva bene. Così come le parole di Pioli nel post partita: «Credo si tratti di un infortunio abbastanza serio». Per capirci, si va da uno stiramento a una lesione più grave come ad esempio uno strappo. Per questo al Milan incrociano le dita, anche se una cosa è sicura: non si tratterà di uno stop da un paio di settimane, c’è il forte rischio che Calabria possa rimanere fermo fino all’inizio del 2023.

The post Infortunio Calabria, Milan molto preoccupato: si teme rientro nel 2023 appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG