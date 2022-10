Numeri impietosi per l’Inter in questo avvio di stagione, la squadra non gira e subisce: Inzaghi ora rischia davvero

Numeri impietosi per l’Inter in questo avvio di stagione, la squadra non gira e subisce: Inzaghi ora rischia davvero.

Quattro sconfitte in otto gare, difesa flop e troppi errori così l’Inter rischia di mandare all’aria un’intera stagione. La società sta riflettendo anche se per il momento Inzaghi resta sulla panchina, ma dovrà cambiare rotta se vuole tenersi stretto l’incarico. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

