Milan, emergenza totale: solo 16/17 partiranno per il Chelsea. La fascia destra dei rossoneri è deserta

Il Corriere dello Sport questa mattina approfondisce la situazione di emergenza totale in casa Milan per quanto riguarda gli infortuni in vista dei prossimi impegni. Una serie di infortuni importanti hanno coinvolto ben nove giocatori del Milan, di cui quattro si sono concentrati sulla corsia destra, sia in difesa che in avanti. La fascia destra è semi deserta considerando gli infortuni di Saelemaekers, Messias, Calabria e Florenzi.

I rossoneri dovranno fare a meno anche di altri elementi della rosa che non sono stati inseriti nella lista Uefa compilata a fine agosto. Mancheranno i giovani Thiaw e Vranckx, acquistati negli ultimi giorni del mercato estivo, oltre a Yacine Adli e Bakayoko. I rossoneri rischiano di partire per Londra con una squadra ridotta a 16-17 giocatori (dipende dalla presenza o meno di Origi), più qualche giovane della Primavera che potrebbe aggregarsi poiché inserito nella lista B.

