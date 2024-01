Infortunio Chiesa, quando torna in campo? Le ULTIME sulle sue condizioni dopo lo stop per Lecce

Tuttosport fa il punto della situazione sull‘infortunio di Federico Chiesa, che ormai da tempo deve convivere con un problema al ginocchio che va e viene, costringendolo a saltare qualche partita.

Nulla di preoccupante e nulla di legato al crociato, ma la prognosi per questi casi (edema osseo) non è mai certa e dipende dal tempo di riassorbimento della botta. La Juve attende novità, ma i tempi potrebbero allungarsi… Chiesa resta in dubbio anche per l’Empoli.

