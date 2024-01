Ivan Zazzaroni, a Mediaset, ha parlato così di Napoli–Inter di Supercoppa italiana.

ZAZZARONI – «Non avevo dubbi che vincesse, mi dispiace la dinamica. Io vorrei vedere una partita in cui gli arbitri non decidono e non incidono. Dopo il 60esimo Mazzarri ha dovuto cambiare tutta la squadra che era in grande difficoltà per l’espulsione di Simeone».

