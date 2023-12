Infortunio Chiesa: recupera per Juve-Roma Gli aggiornamenti sull’attaccante dopo il forfait di Frosinone

Federico Chiesa, assente per precauzione a Frosinone per un fastidio al tendine rotuleo, è in via di recupero e non dovrebbe saltare la sfida dell’Allianz Stadium contro la Roma.

A riferirlo è Sky Sport: si va verso il recupero dell’attaccante per il big match Juve-Roma.

