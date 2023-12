Vlahovic Lukaku, dal possibile scambio alla sfida in Juve-Roma. NUMERI a confronto fra i due bomber

Dal possibile scambio nel mercato estivo al confronto diretto di sabato in Juve-Roma. Vlahovic e Lukaku saranno di fronte all’Allianz Stadium.

Numeri simili finora per i due bomber: Lukaku ha realizzato 8 gol, con un assist, in Serie A, Vlahovic ha 6 centri ed un assist. La media realizzativa, però, è quasi uguale: una rete ogni 148 minuti per il belga, una ogni 151 per il serbo.

