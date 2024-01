Infortunio Di Gregorio, sospiro di sollievo per il Monza: il portiere salterà comunque il prossimo match contro l’Inter

Avevano fatto preoccupare in casa Monza le condizioni di Michele Di Gregorio, uscito per un infortunio al ginocchio nel corso dell’ultima sfida di campionato contro il Frosinone. Arrivano novità sugli esami strumentali svolti oggi dall’estremo difensore. A riverirlo è Sky Sport.

Sono state escluse fratture o lesioni al ginocchio per il portiere, il quale salterà comunque il prossimo match contro l’Inter per via della forte contusione subita, per la quale sente ancora dolore. I tempi di recupero sono stimati per circa un mese: dovrebbe tornare il 3 febbraio contro l’Udinese.

