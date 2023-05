Infortunio Fagioli, Massimiliano Allegri perde il centrocampista nel finale di primo tempo: ecco cos’è successo

Al 39′ primo cambio forzato per la Juventus, con Massimiliano Allegri costretto a togliere dal campo Nicolò Fagioli dopo un intervento killer di Gudelj, neanche ammonito.

A terra per qualche minuto, il centrocampista ha poi chiamato il cambio, uscendo in barella per fare spazio a Paredes. Dalle prime indicazioni si tratterebbe di un infortunio grave.

