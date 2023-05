Tebas attacca il Real: «Guadagnano come le inglesi ma piangono tanto». Le dichiarazioni del presidente della Liga

Javier Tebas attacca il Real Madrid tramite un’intervista riportata dai media spagnoli.

LE PAROLE – «I nostri club, grazie alle televisioni nazionali, guadagnano come quelli della Premier League. Il Real Madrid piange tanto per questo motivo ma non dovrebbe, perché guadagna come i club della Premier. Ecco perché quando si la classifica delle squadre con il reddito più alto al mondo, Real Madrid e Barcellona sono tra le prime. Non so cos’altro vogliano».

