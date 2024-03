Infortunio Griezmann, la verità sulle sue condizioni e la pretattica di Simeone verso l’Inter. Le reali condizioni del francese

L’Infortunio all’articolazione della caviglia di Antoine Griezmann, che lo tiene ai box esattamente dal match d’andata con l’Inter, appare delicato, ma al tempo stesso la sensazione è che i colchoneros stiano facendo pretattica.

Lo sostiene SportMediaset che spiega come il francese potrebbe iniziare a forzare i tempi nelle prossime sedute e, come Morata all’andata, essere la sorpresa di Simeone per mercoledì.

L’articolo Infortunio Griezmann, la verità sulle sue condizioni e la pretattica di Simeone verso l’Inter proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG