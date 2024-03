Allegri: «Rosa Inter nettamente più forte, qualcuno se ne è accorto solo adesso…». Le parole del tecnico della Juventus

Massimiliano Allegri è tornato a parlare di Inter nell’intervista concessa a Sky Sport dopo il pareggio con l’Atalanta.

Le sue parole: «Prima la lotta con l’Inter e ora la media appena da salvezza Perché il campionato è questo e i valori sono questi. Qualcuno adesso dice che l’Inter è nettamente più forte come rosa e purtroppo io l’ho detto otto mesi fa, non è che ci volesse tanto a capirlo. Quindi per me è la normalità. Abbiamo tenuto un ritmo altissimo e ora dobbiamo cercare di alzare la media e tornare in CL, l’importante è raggiungere l’obiettivo. Ci mancano ancora due punti e la classifica non è ancora tranquillizzante. Dobbiamo migliorare sui gol presi, ma la squadra al momento sta facendo una buona stagione».

