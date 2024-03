Il terzino destro degli emiliani potrebbe essere un obiettivo dei nerazzurri se effettivamente non si riuscisse a rinnovare il contratto di Dumfries.

L’Inter ha vinto col Bologna una partita importantissima in ottica Scudetto ma la dirigenza potrebbe aver usato la gara per monitorare un possibile obiettivo di mercato.

La situazione

Si tratta di Stefan Posch, terzino destro austriaco che fa il titolare nella squadra di Thiago Motta. I nerazzurri non avranno bisogno di vendere nel corso della prossima sessione estiva di mercato ma questo non vuol dire che non ci saranno cessioni: c’è infatti da monitorare quello che può succedere attorno a Denzel Dumfries. L’olandese ha il contratto in scadenza nel 2025 e se non ci sarà un rinnovo entro i prossimi mesi una sua cessione è molto probabile; l’Inter non vuole rischiare di perderlo a 0 come avvenuto con Milan Skriniar. La trattativa per il rinnovo è ferma: l’olandese vuole restare ma chiede uno stipendio di 5 milioni a stagione, cifra ritenuta eccessiva dalla dirigenza nerazzurro. Nelle ultime settimane pare possa esserci un riavvicinamento ma nel frattempo Marotta e Ausilio valutano alternative.

Denzel Dumfries

L’obiettivo

Secondo Tuttosport Posh piace all’Inter perché non ha un prezzo eccessivo, sui 15 milioni, in linea con quanto costò proprio Dumfries. L’austriaco prima di arrivare in Italia era un difensore centrale, è stata una trovata di Thiago Motta a trasformarlo con successo in terzino. Posh infatti ha scavalcato De Silvestri prendendosi il posto da titolare: l’anno scorso segnò addirittura 6 reti mentre ora è ancora a secco ma non è certo il suo mestiere far goal.

