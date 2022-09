Brutta botta in Nazionale per il centrocampista dell’Atalanta Teun Koopmeiners: ecco le ultime sul suo infortunio

Mentre era in campo con la sua Nazionale, Koopmeiners è uscito in barella dopo uno scontro con Linetty: colpendo fortemente la testa. C’è tanta preoccupazione per il centrocampista dell’Atalanta, ma ecco le sue attuali condizioni.

Attualmente Teun è sottoposto ad ulteriori esami per capire se si è riscontrato un trauma cranico, ma Van Gaal ha assicurato che ora Koopmeiners sta meglio: sottolineando che la sostituzione è stata sottoposta per motivi precauzionali.

L’articolo Infortunio Koopmeiners, le condizioni del centrocampista dell’Atalanta proviene da Calcio News 24.

