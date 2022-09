Il centrocampista dell’Udinese, Samardzic, è conteso dalle Nazionali della Germania e della Serbia

Il Ct Serbo Stojkovic l’ha osservato in questa prima parte della stagione in Serie A e vorrebbe convocarlo. Al momento il fantasista gioca con l’U21 tedesca, ma potrebbe prendere tempo dovesse arrivare davvero la chiamata. Il centrocampista bianconero in una recente intervista aveva confermato di sentirsi tedesco e di voler un giorno raggiungere la Nazionale maggiore.

L’articolo Udinese, Samardzic conteso tra Germania e Serbia proviene da Calcio News 24.

