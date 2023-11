Infortunio Leao, presto una nuova risonanza magnetica: cosa filtra sul rossonero e le ULTIME verso Frosinone

Arrivano novità importanti per quanto riguarda le condizioni del rossonero Leao.

All’inizio della prossima settimana, come riportato da SkySport, è in programma per una risonanza magnetica per capire se la lesione è guarita o meno. Se ci sarà esito positivo verrà impostato il lavoro per la riatletizzazione, per poi aggregarlo alla squadra

