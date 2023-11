Settore giovanile Milan: tutti gli impegni del weekend rossonero dalla Primavera alle Under

Le squadre del Settore Giovanile rossonero entrano nel vivo dell’ultimo mese del 2023 con un fine settimana ricco di partite importanti. In copertina, infatti, ci sono le trasferte di alta classifica del Milan Primavera maschile (a Formello contro la Lazio terza in classifica) e dell’Under 18, di scena sul campo dell’Empoli capolista (ma con una partita in più). Di scena al PUMA House of Football, invece, Under 16 e Under 15 – a caccia di rilancio dopo l’ultimo fine settimana – e l’Under 17, che sfida il Venezia per cercare l’undicesima vittoria consecutiva. Sosta per la Primavera femminile, in campo U17 e U15.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 2 DICEMBRE

PRIMAVERA : 12ª giornata, Lazio-Milan, ore 13.00 – Stadio Mirko Fersini, Formello (Roma)

: 12ª giornata, Lazio-Milan, ore 13.00 – Stadio Mirko Fersini, Formello (Roma) UNDER 11 FEMMINILE : 9ª giornata, Opera-Milan, ore 13.45 – CS Comunale, Opera (Milano)

: 9ª giornata, Opera-Milan, ore 13.45 – CS Comunale, Opera (Milano) UNDER 11 : 9ª giornata, Milan-Lombardia Uno, ore 15.00 – PUMA House of Football

: 9ª giornata, Milan-Lombardia Uno, ore 15.00 – PUMA House of Football UNDER 10 FEMMINILE : 9ª giornata, Milan-Città di Segrate, ore 15.00 – PUMA House of Football

: 9ª giornata, Milan-Città di Segrate, ore 15.00 – PUMA House of Football UNDER 12 : 9ª giornata, Baranzatese-Milan, ore 15.30 – Comunale Raffin, Baranzate (Milano)

: 9ª giornata, Baranzatese-Milan, ore 15.30 – Comunale Raffin, Baranzate (Milano) UNDER 15 FEMMINILE : 9ª giornata, Milan-SS Scarioni, ore 16.00 – PUMA House of Football

: 9ª giornata, Milan-SS Scarioni, ore 16.00 – PUMA House of Football UNDER 9: 9ª giornata, Aldini-Milan, ore 16.00 – CS Aldini, Milano

DOMENICA 3 DICEMBRE

UNDER 13 FEMMINILE : 9ª giornata, Milan-Aldini, ore 10.00 – PUMA House of Football

: 9ª giornata, Milan-Aldini, ore 10.00 – PUMA House of Football UNDER 18 : 11ª giornata, Empoli-Milan, ore 11.30 – CS Monteboro, Empoli (Firenze)

: 11ª giornata, Empoli-Milan, ore 11.30 – CS Monteboro, Empoli (Firenze) UNDER 17 : 11ª giornata, Milan-Venezia, ore 13.00 – PUMA House of Football

: 11ª giornata, Milan-Venezia, ore 13.00 – PUMA House of Football UNDER 10 : recupero, Franco Scarioni-Milan, ore 14.30 – Piccolo Stadio Scarioni, Milano

: recupero, Franco Scarioni-Milan, ore 14.30 – Piccolo Stadio Scarioni, Milano UNDER 15 : 11ª giornata, Milan-Cagliari, ore 15.00 – PUMA House of Football

: 11ª giornata, Milan-Cagliari, ore 15.00 – PUMA House of Football UNDER 9 : recupero, Club Milano-Milan, ore 15.00 – CS Comunale Brera, Pero (Milano)

: recupero, Club Milano-Milan, ore 15.00 – CS Comunale Brera, Pero (Milano) UNDER 16 : 11ª giornata, Milan-Cagliari, ore 15.30 – PUMA House of Football

: 11ª giornata, Milan-Cagliari, ore 15.30 – PUMA House of Football UNDER 17 FEMMINILE: 10ª giornata, Real Trezzano-Milan, ore 16.30 – CS Red Camp, Trezzano sul Naviglio (Milano)

The post Settore giovanile Milan: tutti gli impegni del weekend rossonero appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG