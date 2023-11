Mercato Milan: l’Udinese ha chiesto informazioni per questo rossonero! Le ULTIME verso la sessione di gennaio

L’Udinese ha fatto un sondaggio per il rossonero Chaka Traorè.

Come riportato da Calciomercato.com, il club friulano ha chiesto informazioni per prelevare il talento rossonero a gennaio in prestito.

The post Mercato Milan: l’Udinese ha chiesto informazioni per questo rossonero! ULTIME appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG