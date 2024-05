L’Equipe riferisce che Maignan avrebbe subito un infortunio in allenamento che potrebbe mettere a rischio la sua partecipazione all’Europeo.

Mike Maignan è al centro, in queste ultime ore, del mercato del Milan. Il suo nome è infatti protagonista di alcune indiscrezioni che lo vorrebbero via da Milano. Voci forti del fatto che il francese ha un contratto con scadenza giugno 2026 e, al momento, sembra lontano un accordo sul suo rinnovo con il rossoneri. La sua stagione è stata inoltre al di sotto delle aspettative, sempre molto a dire il vero, visto il suo enorme talento. L’Equipe ha evidenziato un problema che potrebbe influire anche sulle valutazioni del Milan riguardo il suo futuro.

Mike Maignan

Infortunio Maignan, a rischio gli Europei?

Il noto giornale francese l’Equipe ha reso note le condizioni del numero uno rossonero che salterà l’ultima gara del Milan a San Siro contro la Salernitana in programma sabato sera. Il portiere infatti avrebbe rimediato un infortunio a un dito durante i consueti allenamenti svolti a Milanello. Le sue condizioni necessitano di maggiore approfondimento clinico. L’infortunio potrebbe costare gli Europei a Mike Maignan.

Le gardien des Bleus Mike Maignan s'est blessé au doigt ce jeudi matin à l'entraînement avec l'AC Milan. Il doit passer des examens supplémentaires pour déterminer la gravité de cette blessure, à moins d'un mois de l'Euro https://t.co/gbpmOspHmi pic.twitter.com/zBP8JOGWaq — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 23, 2024

Il futuro di Maignan

Il francese vorrebbe un significativo aumento di stipendio. Attualmente Maignan percepisce 2,6 milioni e vorrebbe che il suo stipendio venisse equiparato a quello di Leao che, tra parte fissa e bonus, sfiora i 7 milioni di euro. In quel di Via Aldo Rossi sono in corso valutazioni molto attente in merito al futuro di Maignan. Il valore del numero uno francese, insidiato da top club europei è indiscutibile, altrettanto però una tenuta fisica non sempre brillante. In maglia rossonera ha infatti saltato per infortunio ben 40 partite, più di un intero campionato e non è affatto poco.

