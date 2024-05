Guirassy potrebbe non essere l’unico attaccante ad essere acquistato dal Milan nel prossimo mercato. Ancora chance per Zirkzee e Sesko.

Il Milan, dopo aver ormai quasi definito l’arrivo del nuovo tecnico, sta iniziando ad accelerare anche sul fronte mercato. La prima punta rappresenta una necessità non derogabile per i rossoneri, acuita ancor di più dall’addio di Olivier Giroud. La sensazione emersa nelle ultime settimane evidenziava la volontà della proprietà di investire una fetta considerevole del budget estivo proprio per rinforzare il reparto d’attacco con una punta importante, di spessore, capace di offrire un bottino di reti considerevoli. E’ notizia di ieri del vertice a Casa Milan tra i dirigenti rossoneri e quelli dello Stoccarda, a tema mercato con al centro Guirassy. La Gazzetta dello Sport evidenzia però l’arrivo della punta francese-guineana potrebbe non escludere l’arrivo di altre punte, su tutte Zirkzee o Sesko.

La strategia per Guirassy

Guirassy è legato allo Stoccarda da una clausola di rescissione pari a 17,5 milioni. Una cifra che, considerando l’andamento del mercato giocatori, potrebbe tranquillamente essere considerata bassa. La strategia del Club di Via Aldo Rossi sarebbe di mettere le mani sul giocatore, magari provando a spalmare su più rate la cifra della clausola o, soluzione ancor più gradita al club tedesco, inserendo qualche contropartita tecnica gradita per abbassare il prezzo di vendita. Ipotesi che assume fondamento considerando – spiega la rosea – l’interesse manifestato dallo Stoccarda per Simic, attualmente nella Primavera rossonera. Per Guirassy al Milan ci sarebbe ancora un po da lavorare, considerando inoltre che il giocatore ha una richesta di ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione.

Guirassy più uno tra Zirkzee e Sesko?

La Gazzetta dello Sport sottolinea che la strategia del Club sopra citata potrebbe avere come obiettivo l’acquisto di due punte anziché solo una. Riuscire infatti ad accapararsi Guirassy a un prezzo di “saldo” potrebbe offrire una ghiotta opportunità di mercato, rendendo possibile l’acquisto anche di un’altra punta come Zirkzee o Sesko. L’attacco rossonero potrebbe così prendere davvero quota, soprattutto considerando la punta dello Stoccarda ha siglato quasi 30 gol in stagione e che le doti di Zirkzee e Sesko sono ormai ben note a tutti.

