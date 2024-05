Marca, noto giornale spagnolo, riferisce che sarebbe quasi fatta per Theo al Bayern Monaco. Il club bavarese lo avrebbe addirittura bloccato.

Il prossimo mercato del Milan non sarà privo di insidie, esattamente come quello dello scorso anno. Il fulmine a ciel sereno di Tonali sconvolse l’estate a tinte rosso e nere, già messa a dura prova dall’addio del duo Maldini-Massara. Anche la prossima potrebbe essere funestata da addii eccellenti che, senza dubbio, non passerebbero inosservati agli occhi dei tifosi del Milan. Marca, noto giornale spagnolo, riferisce infatti che il Bayern Monaco avrebbe innestato la quinta marcia per portare in Baviera Theo Hernandez.

Theo Hernandez

Il Bayern Monaco ha bloccato Theo

Le notizie che arrivano dalla Spagna, in particolare da Marca, sono a dir poco clamorose. Il giornale spagnolo riferisce infatti che il Bayern Monaco, da tempo interessato al terzino rossonero, lo avrebbe addirittura bloccato. Sinonimo questo di una trattativa avanzata e quasi del tutto definito, in ogni suo particolare. Non sarebbe da escludere anche una bozza di accordo anche tra le società. L’arrivo di Theo in Baviera colmerebbe così l’eventuale e probabile partenza di Alphnso Davies, direzione Madrid alla corte di Carlo Ancelotti.

La risposta del Milan

Il Milan, da canto suo, ha sempre dimostrato di avere una linea di pensiero chiara e precisa: nessuno davvero incedibile dinanzi a cifre importanti. La valutazione che fa il Milan di Theo è decisamente molto alta, sfiora infatti i 100 milioni. Il Bayern Monaco, qualora vendesse davvero Davies al Real Madrid, disporrebbe una massiccia dose di liquidità con la quale potrebbe senza subbio lusingare sia il Club di Via Aldo Rossi che il giocatore. Da ciò che trapela però sembrerebbe che le contrattazioni tra il giocatore e il Milan non si siano mai interrotte, alla ricerca di un punto di incontro.

