Infortunio Marcos Antonio: problema per il centrocampista brasiliano della Lazio. Le sue condizioni

Piccolo stop per Marcos Antonio, che ora è in dubbio per la sfida di domenica pomeriggio tra Lazio e Atalanta. Nella doppia seduta odierna a Formello, il brasiliano non si è allenato con il gruppo, lavorando invece a parte.

Il motivo è un leggero fastidio al polpaccio sinistro che è tenuto sotto osservazione da parte dello staff medico biancoceleste. Novità nelle prossime ore.

L’articolo Infortunio Marcos Antonio, problemi in caza Lazio: le ultime proviene da Calcio News 24.

