Infortunio McKennie, «si è evitato un viaggio inutile»: perché la Juve non è preoccupata verso l’Inter. Le ultime sulla tendinopatia del texano

Come ribadisce Tuttosport lo stop di Weston McKennie, che ieri ha lasciato il ritiro della Nazionale statunitense e oggi sarà di ritorno in Italia, è stato preventivo. Il centrocampista texano ha preferito rinunciare alla sfida di ritorno contro Trinidad e Tobago per curarsi dalla tendinopatia al ginocchio sinistro, con cui convive da un po’ di tempo, ma la sua presenza contro l’Inter non è in dubbio.

In accordo con il ct Gregg Berhalter l’ex Leeds ha preso il volo intercontinentale per rientrare in Italia: inutile sobbarcarsi un ulteriore viaggio, altre ore di volo, senza neppure la certezza di scendere in campo, la notte tra domani e martedì, rischiando invece di aggravare le condizioni del ginocchio. Oggi, appena arrivato a Torino, andrà subito alla Continassa dove verrà visitato dallo staff medico bianconero e inizierà le terapie, poi domani avrà una giornata di riposo e martedì si aggregherà al resto della squadra per la ripresa degli allenamenti, comtinuando ovviamente con le cure. Dalla Juventus non emerge particolare preoccupazione per le condizioni del centrocampista: la tendinopatia che affligge McKennie è sempre stata gestita al meglio in questi mesi e lo statunitense ha continuato a sottoporsi a cicli di terapie specifiche.

