Juve Inter, Vieri non ha dubbi: «Classifica ingiusta. I punti di divario dovrebbero essere più di 2». Le parole dell’ex attaccante

Nell’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport verso Juve Inter, Christian Vieri ha parlato così del big match in arrivo.

DERBY D’ITALIA – «Se vince, l’Inter va a +5; se vince la Juve, va in testa da sola: se non cerchi di vincere una partita così, quale? E se due squadre provano a vincere, è difficile che alla fine la partita sia brutta».

DIVARIO – «Se la classifica è giusta No: l’Inter sta giocando un gran calcio, partite bellissime e l’anomalia sta nei punti persi con Sassuolo e Bologna: aggiungiamone almeno due e il divario diventa più realistico. Però la Juve non molla niente, e stare addosso a questa Inter non è facile: Juve compatta, calcio compatto».

