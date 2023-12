Il Genoa perde Junior Messias nella partita contro il Monza, ora il giocatore è a rischio per la gara con la Juventus di Allegri

Duplice brutta notizia per il Genoa. La squadra di Alberto Gilardino perde fuori casa nei minuti finali contro il Monza e vede infortunarsi il proprio giocatore Junior Messias.

Nel match di questo pomeriggio in terra brianzola infatti il talento del club ligure è stato costretto al cambio dopo 77 giri di orologio per una noia muscolare al polpaccio. Solo gli esami ai quali avrà modo di sottoporsi nelle prossime ora ci diranno l’entità del fastidio accusato. Questo, con uno sguardo al match con la Juventus in programma il prossimo venerdì.

