Sembra sicuro Attilio Lombardo, la Juventus di Massimiliano Allegri può lottare contro l’Inter per lo Scudetto ma deve fare una cosa

Intervenuto a TuttoCagliari.net, l’ex calciatore Attilio Lombardo ha espresso il suo pensiero sulla lotta Scudetto tra Juventus ed Inter.

LOTTA SCUDETTO – «Credo che per la Juve l’importante sia mantenersi attaccata al treno nerazzurro. L’organico dell’Inter è secondo me superiore, ma i bianconeri sono molto motivati e le loro partite sono sempre tiratissime e, soprattutto, equilibrate. Raramente la Juventus vince con due o tre gol di scarto. Questa praticità di fondo potrebbe consentirle di dire la sua fino alla fine nella lotta per la conquista del tricolore. L’Inter dalla sua parte ha una grande consapevolezza e il vantaggio di avere completamente assimilato, in questi ultimi anni, il gioco di Simone Inzaghi. Alla qualità della sua rosa ha aggiunto la forza di Thuram, che si intende a meraviglia con Lautaro Martinez. È sicuramente la principale candidata alla vittoria finale. Occhio a un colpo di coda del Milan e il Napoli non è ancora fuori al 100%».

