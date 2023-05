Ecco quando potrebbe rientrare il centrocampista dell’Inter Mkhitaryan nonostante l’infortunio riscontrato

Come riportato oggi da Sky Sport, ci sono delle novità importanti sui tempi di recupero di Mkhitaryan dopo l’infortunio. Qual è attualmente il piano dell’Inter tra campionato e Champions League?

La procedura è tanto semplice quanto chiara: precauzione assoluta in campionato (saltando le ultime tre giornate) per essere a pieno regime in quel di Istanbul contro il City.

L’articolo Infortunio Mkhitaryan, il piano dell’Inter tra campionato e Champions proviene da Inter News 24.

