Per la finale di Champions League City-Inter saranno ancora presenti i due ex nerazzurri Perisic e Hakimi a Istanbul

I due ex Hakimi e Perisic hanno portato grandissima fortuna a San Siro per Inter-Milan, e come si dice in questi casi: squadra che vince non si cambia, soprattutto per una finale di Champions.

Come sottolineato da Repubblica, infatti entrambi saranno presenti a Istanbul proprio per accompagnare l’Inter in finale, cercando magari di portare ancora una volta fortuna.

L’articolo Finale City-Inter, presenti ancora gli ex Hakimi e Perisic proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG