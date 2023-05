Gigi Buffon si è espresso così sul portiere dell’Inter Onana e sulla concorrenza con l’esperto Handanovic. Ecco le parole

Durante la serata organizzata dal Parma Calcio, ha parlato sul portiere dell’Inter Onana l’ex rivale bianconero Gigi Buffon. Le parole riportate su Gazzetta.it.

LE PAROLE – «Onana ha fatto capire sin dall’inizio di avere le spalle larghe perché la maglia dell’Inter ha un certo peso. Inoltre non è cosa da poco avere la concorrenza di Handanovic. Per me loro sono tra i primi cinque portieri al mondo».

