Intervenuto in conferenza stampa, Raffaele Palladino ha voluto citare l’Inter e del suo momento di forma.

LE PAROLE – «Ho pensato che l’Inter dopo la nostra vittoria ha cominciato un percorso strepitoso, gli abbiamo portato fortuna in qualche modo. Noi dobbiamo essere soddisfatti del nostro percorso e andare sempre avanti così. Quella con il Sassuolo per noi sarà come una finale».

