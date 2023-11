Tutto il mondo Inter è rimasto col fiato sospeso dopo l’infortunio al ginocchio di Benjamin Pavard contro l’Atalanta: le ultime

Inter in ansia per la condizioni di Benjamin Pavard dopo l’infortunio al ginocchio subito nel match di ieri contro l’Atalanta, dopo un contrasto di gioco con Lookman. Arrivano alcune ipotesi sull’entità dell’infortunio ed i relativi tempi di recupero dalla Gazzetta dello Sport.

Sulla rosea si legge: «Se si tratterà di una sublussazione (cioè della perdita parziale dei rapporti articolari tra femore e rotula) il problema sarà di minor conto. Se viceversa si tratterà di una lussazione vera e propria (cioè perdita totale del rapporto articolare), ci sarà anche una lesione del legamento alare e il problema sarà più complicato. Anche in quest’ultimo caso però è molto probabile che si opti per il trattamento conservativo (o terapia conservativa). I tempi comunque potrebbero essere lunghi: diciamo 6-8 settimane e dunque probabile arrivederci al 2024. L’intervento chirurgico è possibile solo se la situazione del ginocchio sarà “compromessa” e in questo caso lo stop sarebbe di mesi, non di settimane».

