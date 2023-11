Il centrocampista del Napoli, Stanislav Lobotka, manda un messaggio in chiave scudetto ad Inter e Milan dopo la vittoria sulla Salernitana

Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro la Salernitana, Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, manda un messaggio all’Inter ed al Milan per la lotta scudetto.

LE PAROLE – «Scudetto? Faremo del nostro meglio per provarci. Ci sono squadre come Inter e Milan che hanno fatto un gran mercato, ma anche noi siamo forti e ci proveremo. Non è sempre facile, ma stiamo mettendo le basi per giocare così fino alla fine della stagione»

