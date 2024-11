I nerazzurri perderanno l’ex Bayern Monaco per diverse partite: toccheranno gli straordinari ad altri difensori. Nel mondo del calcio, gli infortuni rappresentano sempre un momento critico sia per i giocatori che per le squadre. Il recente caso di Benjamin Pavard sottolinea ancora una volta come queste circostanze possano influenzare gli equilibri all’interno di una squadra. La ricostruzione Nonostante Simone Inzaghi abbia una rosa molto profonda che gli permette di ruotare in maniera quasi scientifica i suoi uomini, evitare infortuni è impossibile, specie in un’epoca in cui il numero delle partite è cresciuto in modo abnorme. I calciatori soggetti a problemi fisici sta aumentando notevolmente. Pavard si è infortunato durante Inter-Lipsia in una delle sue corse all’indietro neanche fatte al massimo della velocità: la situazione era apparsa si da subito leggermente più grave rispetto agli infortuni che avevano avuto recentemente Calhanoglu e Acerbi. La diagnosi Il difensore è stato sottoposto stamattina […]

