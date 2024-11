I nerazzurri ieri sono stati risorpassati dal Liverpool ma nonostante ciò restano nelle prime 8 che accedono direttamente agli ottavi. In ambito calcistico, le strategie non riguardano soltanto le tattiche in campo, ma si estendono fino alla gestione economica e alle motivazioni offerte ai calciatori. La campagna in Champions League sta riservando all’Inter soddisfazioni sia in termini di prestazioni che di entrate economiche: la Gazzetta dello Sport analizza quanto i nerazzurri hanno ricavato finora ma si proietta anche ai possibili incassi futuri. Un traguardo finanziario e sportivo L’Inter ha finora compiuto un viaggio soddisfacente in Champions League, accumulando un considerevole tesoretto di 65,2 milioni di euro. Questo montepremi non è solo il risultato delle vittorie sul campo, ma anche del lavoro di pianificazione e marketing che ha permesso di massimizzare i ritorni economici, inclusi quelli derivanti dai botteghini di San Siro, dove si è registrata una raccolta di circa 6,5 […]

