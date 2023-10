L’infortunio di Chris Smalling gli ha fatto saltare anche Roma-Monza di oggi: l’inglese recupererà contro l’Inter? Cosa filtra

Chris Smalling è tra i calciatori in dubbio per Inter-Roma a causa dell’infortunio che lo tiene lontano dal campo dall’1 settembre. L’inglese anche nel match di oggi dei giallorossi non era tra i convocati.

Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, il difensore proverà il recupero per la gara di giovedì contro lo Slavia Praga, dovrebbe dunque farcela per la prossima partita in campionato contro i nerazzurri.

L’articolo Infortunio Smalling, il difensore recupera per Inter-Roma Le ultime proviene da Inter News 24.

