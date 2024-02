Impegnato nella lotta Scudetto contro l’Inter, arrivano novità per la punta della Juve Dusan Vlahovic, ecco cosa filtra sull’infortunio

La lotta Scudetto tra Inter e Juve si combatte punto su punto. Dal fronte bianconero arrivano, a tal prospetto, importanti novità su Dusan Vlahovic: uscito claudicante dal big match di San Siro contro i nerazzurri.

Nella giornata di oggi, da sottolineare come il serbo abbia svolto del lavoro differenziato, non unendosi ai compagni quindi nella seduta andata in scena alla Continassa. Proprio per questo rimane in dubbio per il prossimo impegno della Vecchia Signora contro l’Udinese. Le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno.

