Sabatini sicuro, il giornalista ha parlato così dell’Inter con tanto di percentuali di vittoria scudetto per i nerazzurri di Inzaghi

Il noto giornalista Sandro Sabatini ha parlato così a Radio Bianconera. Ecco il suo pensiero sul momento Juve dopo il ko con l’Inter e le quote Scudetto.

SABATINI – «Le critiche ad Allegri sono un fenomeno di massa ormai. Questa sconfitta fa parte di uno step di crescita. Tutti ci aspettavano questa differenza tra le due squadra. Non è scontato che i bianconeri abbiano subito la forza per reagire, ma devono farlo con l’entusiasmo che non può essersi spento con Empoli e nel Derby d’Italia. Percentuali scudetto? 99% Inter, 1% Juve».

