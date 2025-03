Infortunio Zielinski: quanto durerà davvero l’assenza del centrocampista? Il polacco salterà gare importantissime

I nerazzurri perdono l’ex Napoli per diverse settimane: Inzaghi ha come sostituirlo ma sicuramente potrà gestire meno le energie al centro.

Durante la partita con il Monza il malessere di Piotr Zielinski ha subito generato preoccupazione. Il polacco, uscendo dal campo aveva un’espressione che tradiva un dolore serio. La sua camminata claudicante e il modo in cui si è fermato hanno lasciato intuire che non fosse un infortunio di poco conto. Le sensazioni negative, alimentate già sul campo, sono state confermate dalle successive analisi mediche. L’ex Napoli non è stato l’unico giocatore a fermarsi sabato: l’Inter è in pensiero anche per un big.

L’esito degli esami: cosa dicono i medici

Il risultato degli esami di ieri ha portato la notizia peggiore per Zielinski e l’Inter. Il centrocampista polacco ha subìto una “distrazione del gemello mediale della gamba destra”, una lesione che non lascia spazio a ottimismi. Il recupero, infatti, non sarà rapido. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Zielinski dovrà restare fermo per almeno 45 giorni, con la possibilità che la sua assenza si estenda fino a 60 giorni. Questo significa che il giocatore rischia di saltare una parte fondamentale della stagione.

Le gare da gestire senza il polacco

L’infortunio di Zielinski rappresenta una perdita significativa per l’Inter: l’ex Napoli, calendario alla mano, salterà anche le sfide contro il Milan di Coppa Italia e la doppia sfida dell’eventuale quarto di finale di Champions. L’assenza di Zielinski si farà sentire soprattutto in un momento cruciale della stagione: le tempistiche del recupero restano comunque avvolte in una sorta di incertezza: il polacco verrà rivalutato nelle prossime settimane per avere un quadro più preciso della situazione. Nel frattempo, toccheranno gli straordinari al trio dei titolari Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e avrà più minutaggio Davide Frattesi.

