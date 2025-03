Chi tornerà tra i pali dell’Inter: Inzaghi ha cambiato di nuovo idea?

Inzaghi sorprende tutti alla vigilia della partita di Champions: potrebbe esserci una decisione inaspettata sulla porta dell’Inter.

La vigilia della partita di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Feyenoord porta con sé una grande novità per l’Inter. Yann Sommer, che aveva dovuto fermarsi a causa di un infortunio alla mano, torna in campo dal primo minuto. A confermarlo è stato Simone Inzaghi, che, nonostante il periodo positivo di Josep Martinez, ha deciso di rimettere il portiere svizzero al suo posto. Le ottime prestazioni di quest’ultimo hanno sollevato dubbi tra i tifosi e gli esperti su come verrà gestita in futuro la cosa: in fondo l’ex Genoa non è stato pagato certo poco. Una frase di Inzaghi poco sottolineata dice molto sulla vicenda.

La decisione di Inzaghi: il ritorno del titolare indiscusso

La decisione di Inzaghi di riproporre Sommer dal primo minuto si inserisce in una continuità di scelta che ha caratterizzato la stagione dell’Inter. Nonostante le ottime prestazioni di Martinez, con tre clean sheet consecutivi, Inzaghi non ha dubbi: Sommer sarà il titolare questa sera. Dopo l’intervento alla mano, il 36enne svizzero ha mostrato una straordinaria rapidità di recupero, tornando in gruppo già la scorsa settimana. La sua presenza sarà fondamentale in una competizione come la Champions, dove l’Inter ha mantenuto una difesa solida, subendo un solo gol nelle ultime nove partite europee.

Alternanza in futuro?

Sì ma cosa succederà in futuro? Secondo la Gazzetta dello Sport, in questa stagione almeno il portiere svizzero resterà il titolare. Il suo recupero veloce è stato un segnale di determinazione, e la sua esperienza sarà fondamentale per affrontare la partita di stasera e le prossime sfide. Josep Martinez tornerà a difendere la porta in Coppa Italia ma non è detto che possa giocare anche in altre competizioni: dalla prossima stagione si rimetterà tutto in discussione.

