Frattesi titolare contro il Feyenoord: sarà davvero una delle sue ultime partite con l’Inter?

Dopo tanta attesa, Davide Frattesi ha finalmente l’opportunità di brillare: riuscirà a riscrivere la sua storia nerazzurra?

L’Inter si prepara a scendere in campo contro il Feyenoord per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League: si parte dal 2-0 dell’andata. Una delle novità più interessanti riguarda Davide Frattesi, il centrocampista che, secondo le ultime indiscrezioni, sarà molto probabilmente titolare. Nonostante manchi ancora un bel po’ alla fine della stagione, si parla di lui molto in ottica mercato: potrebbe ad esempio entrare in uno scambio con una squadra inglese.

Opportunità decisiva per Frattesi in mezzo al campo

In questa stagione, l’ex Sassuolo ha accumulato un totale di 1.339 minuti, distribuiti su 33 presenze, di cui 10 da titolare: ha segnato 4 gol e fornito 1 assist. Il suo impatto con la squadra è stato significativo, ma il numero di partite iniziate dal primo minuto non è ancora così alto. Rispetto allo scorso anno, il giocatore ha visto un incremento nel minutaggio, dato che alla stessa data della stagione precedente aveva totalizzato 1.156 minuti in 31 gare, di cui solo 8 da titolare, con 5 gol e 3 assist all’attivo. Il centrocampista azzurro ha sempre chiesto maggiore spazio in campo, desiderando un ruolo di rilievo che gli permettesse di dimostrare il suo valore: la partita contro il Feyenoord quindi sarà un test fondamentale per lui, poiché potrà sfruttare questa occasione per guadagnarsi la fiducia del tecnico e magari fargli cambiare idea per il futuro. Frattesi probabilmente si troverà a giocare un numero maggiore di partite da titolare per via del grave infortunio di Zielinski.

Addio all’Inter: Frattesi potrebbe lasciare a fine stagione

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Frattesi sembra comunque destinato a dire addio all’Inter a fine stagione. La decisione potrebbe essere influenzata dalla sua voglia di trovare più spazio, cose che nell’Inter difficilmente potrà avvenire visto che viene considerato come alternativa ad un totem come Barella. L’Inter potrebbe monetizzare non poco dalla sua cessione.

