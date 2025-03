Perché Cassano ha finalmente lodato Inzaghi? La verità dietro la sorprendente svolta

I nerazzurri vincono contro il Monza e rimonta, riuscendo a convincere anche chi di solito è profondamente scettico.

Antonio Cassano è tornato protagonista nella trasmissione Viva el Futbol, parlando dell’ultimo incontro dell’Inter contro il Monza. L’ex calciatore, noto per la sua lingua tagliente nei confronti di Simone Inzaghi, questa volta ha avuto parole di apprezzamento. Secondo Cassano, l’Inter ha disputato una partita in cui ha avuto la netta supremazia, nonostante il Monza abbia cercato di contrastarla con grande determinazione. L’analisi si è concentrata sui dettagli della partita, con Cassano che ha sottolineato come il primo gol subìto dall’Inter fosse il frutto di un errore di superficialità, mentre il secondo gol del Monza è stato un capolavoro.

Le scelte decisive di Inzaghi per la rimonta

In un contesto che sembrava favorevole al Monza, Cassano ha sottolineato l’impegno di Inzaghi nel non arrendersi, evidenziando come il tecnico fosse visibilmente “carico” e impegnato nel motivare costantemente la squadra, nonostante il punteggio sfavorevole. La critica mossa in precedenza nei confronti di Inzaghi ha lasciato spazio a una valutazione positiva sulle sue scelte tattiche.

La vittoria dell’Inter e il riconoscimento a Inzaghi

In particolare, la mossa di inserire Correa e il passaggio al 3-4-1-2 hanno avuto un impatto positivo sulla squadra. Cassano ha lodato anche la capacità del tecnico di cambiare la disposizione in campo una volta raggiunto il vantaggio: lo stesso Correa infatti è stato spostato a fare la mezzala e la scelta ha premiato. Nel momento più critico della partita, con il punteggio che vedeva il Monza avanti 2-0, Cassano ha riconosciuto il merito di Inzaghi nel non perdere la calma. L’allenatore ha continuato a motivare i suoi giocatori, spronandoli con energia per cambiare l’andamento del match. Questo approccio ha dato i suoi frutti quando l’Inter ha ribaltato la situazione, portando a casa una vittoria che, secondo Cassano, è stata ampiamente meritata.

