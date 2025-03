Inter, il colpo di scena in Champions: chi rimarrà fuori contro il Feyenoord?

Inzaghi sorprende tutti con scelte inaspettate per il ritorno in Champions: alcuni titolari restano fuori.

Questa sera l’Inter si prepara ad affrontare il Feyenoord per il ritorno degli ottavi di Champions League, dopo il successo per 2-0 ottenuto all’andata a Rotterdam. Nonostante il vantaggio, Simone Inzaghi non vuole cali di concentrazione anche se sembra orientato a gestire le energie della squadra con attenzione, lasciando fuori alcuni titolari. Mentre il pensiero alla sfida contro l’Atalanta è sempre presente, il tecnico nerazzurro mantiene alta l’attenzione sulla gara odierna, cercando di far crescere la condizione fisica dei suoi giocatori in vista degli impegni futuri. Ad accendere ulteriormente la sfida ci hanno pensato gli avversari.

La gestione dei titolari e i cambiamenti in formazione

La stagione dell’Inter ha visto spesso attuato un turnover costante, una scelta che non sembra destinata a cambiare nemmeno per la partita di Champions. Inzaghi, come riporta la Gazzetta dello Sport, sembra non voler schierare dal primo minuto alcuni dei suoi titolari come Lautaro Martinez e Bastoni, per concentrarsi su una formazione che gli permetta di arrivare al massimo contro l’Atalanta.

Inter in campo con una formazione rinnovata: il turnover strategico

Contrariamente a quanto ci si potrebbe attendere, Thuram e Calhanoglu dovrebbero giocare dal primo minuto nonostante non stiano al top, il francese non ha ancora risolto un problema alla caviglia: entrambi, secondo il tecnico, hanno bisogno di minuti in campo per ritrovare la condizione. Al fianco del figlio d’arte, il favorito è Taremi, mentre il centrocampo sarà composto da Calhanoglu, Mkhitaryan e Frattesi. Barella godrà di un meritato riposo in vista della sfida con l’Atalanta; in difesa spazio a Bisseck ma non al posto di Pavard. Terminata l’emergenza sulle fasce col rientro di Carlos Augusto: il brasiliano sarà titolare a sinistra anche se in panchina sugli esterni ci saranno solo giovani della Primavera.

