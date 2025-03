Inter-Feyenoord: van Persie svela un segreto sulla rimonta e provoca Inzaghi

Alla vigilia di una sfida molto difficile sulla carta, Van Persie lancia una frecciata a Inzaghi e prepara la sua squadra.

Stasera andrà in scena il secondo round della sfida tra Inter e Feyenoord, una gara che Inzaghi non ha intenzione di sottovalutare nonostante le preoccupazioni riguardanti le due punte titolari. Robin van Persie ha parlato con lucidità nella conferenza stampa della vigilia: l’allenatore ha spiegato di aver sfruttato il weekend per allenare la squadra, sottolineando l’importanza della preparazione contro un avversario così forte. Ha osservato la vittoria dell’Inter contro il Monza, riconoscendo la qualità dei nerazzurri in tutte le fasi di gioco. Pur consapevole delle difficoltà, ha ribadito che anche contro una squadra così organizzata esistono spazi dove colpire. Lo staff tecnico ha studiato ogni dettaglio, convinto che il Feyenoord possa trovare delle occasioni per riaprire la sfida.

Una partita ancora da giocare: vietato arrendersi

Van Persie ha poi voluto trasmettere fiducia alla squadra, ribadendo che il risultato dell’andata non chiude i giochi. Ha invitato i giocatori a non lasciarsi influenzare dalla stampa, che considera già decisa la qualificazione dell’Inter. Per l’allenatore olandese, il calcio vive proprio di queste sfide impossibili, dove anche le imprese più complicate possono diventare realtà. Non ha garantito la vittoria, ma ha assicurato che il Feyenoord darà tutto, giocando con l’orgoglio di chi crede ancora nella rimonta. I 4.600 tifosi in arrivo da Rotterdam saranno un’ulteriore fonte di energia per la squadra, pronti a sostenere ogni pallone con il cuore.

L’olandese risponde a Inzaghi

In risposta alle parole di Simone Inzaghi, che aveva sottolineato l’”irregolarità” del rinvio della partita del weekend, van Persie ha chiarito la questione con una riposta piccata: “È stato un bene non aver dovuto giocare sabato o domenica. È una regola della federazione olandese, se in Italia non è possibile non ha niente a che fare con noi“.

