Inter-Feyenoord: dove vederla in TV e in streaming

L’Inter a un passo dai quarti: San Siro si prepara ed i nerazzurri sono chiamati a difendere il vantaggio contro il Feyenoord.

Dopo la vittoria per 2-0 in Olanda della settimana scorsa, i nerazzurri hanno la concreta possibilità di raggiungere i quarti di finale della competizione europea più prestigiosa. I gol di Thuram e Lautaro hanno regalato un vantaggio importante, ma nulla è ancora deciso. Il Feyenoord arriverà a Milano con la voglia di ribaltare il risultato e cercherà un’impresa complicata ma non impossibile. L’Inter dovrà mantenere alta la concentrazione, consapevole che un gol degli olandesi riaprirebbe immediatamente la qualificazione. Inzaghi, che è preoccupato anche per le condizioni degli attaccanti titolari, chiederà ai suoi giocatori di approcciare la partita con aggressività e intelligenza tattica, evitando cali di tensione.

Come arrivano le due squadre alla sfida di San Siro

Il Feyenoord ha approfittato di una regola vigente in Olanda che ha permesso di rinviare la gara di campionato originariamente prevista per il week end e ha potuto quindi recuperare energie in vista dell’appuntamento cruciale a San Siro. La squadra di Van Persie ha sfruttato ogni giorno a disposizione per lavorare sulla tattica e affinare i dettagli. Dall’altra parte, l’Inter ha proseguito il suo cammino in campionato con una vittoria sofferta ma preziosa contro il Monza. Lautaro e compagni hanno dimostrato carattere, ma la partita ha lasciato qualche strascico: Zielinski si è fermato e la sua assenza si aggiunge a quelle di Zalewski, Dimarco e Darmian.

Inter-Feyenoord: orario, diretta TV e streaming

La spinta del pubblico, unita alla qualità dell’organico, potrebbe risultare decisiva per completare l’opera iniziata all’andata. San Siro è pronto a vivere un’altra notte di passione europea, con i tifosi che sognano di vedere l’Inter tra le migliori otto squadre d’Europa. Il ritorno degli ottavi di Champions League si giocherà oggi, martedì 11 marzo alle 21:00 e sarà trasmesso in esclusiva su Sky e NOW, con la possibilità di seguirlo in streaming su Sky Go e NOW TV.

