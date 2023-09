Le parole di Eddie Nketiah, convocato a sorpresa dalla nazionale maggiore inglese: «Quando ho ricevuto il messaggio è stato surreale»

Tra i convocati della Nazionale dell’Inghilterra compare, un po’ a sorpresa, un po’ no, anche il nome di Eddie Nketiah. Attaccante dell’Arsenal, la giovane punta è infatti il miglior marcatore di sempre della Under 21 dei 3 Leoni. Di seguito le sue parole alla convocazione.

CONVOCAZIONE – «Quando ho ricevuto il messaggio tutto è diventato surreale. Solitamente sono un ragazzo tranquillo, ma ho perso la testa per qualche secondo. È stato un momento straordinario. La mia famiglia era emozionata, è stato un lungo viaggio e ho lavorato molto per avere questo riconoscimento. Non credo di aver detto molto, non mi ricordo, ho guardato il telefono per capire tutti i dettagli. I miei genitori hanno fatto tanti sacrifici per me, vedere il loro orgoglio è stato speciale».

DUALISMO CON KANE – «È bello essere qui. Non solo per Harry, ci sono tantissimi attaccanti fortissimi qui. Mi sto muovendo per capire come si muovono, quali cose fanno diversamente da me, provo a rubare ogni dettaglio, è una cosa positiva».

