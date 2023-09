Gli Stati Uniti innamorati di Lionel Messi: in occasione di LAFC-Inter Miami il prezzo del biglietto era maggiore dell’abbonamento

Gli USA stanno vivendo un momento di grande innamoramento con il calcio, grazie a Lionel Messi. Dal suo arrivo all’Inter Miami, spettatori appassionati e no hanno preso d’assalto le partite della squadra rosa, compresa l’ultima partita contro il LAFC, in cui allo stadio erano presenti 39 vip, pronti a vedere l’argentino dal vivo.

The VIP list to see Messi in LA tonight pic.twitter.com/uTgncuP4oS — Justin Taylor (@TheSmarmyBum) September 4, 2023

A questo riguardo, il vicepresidente esecutivo della MLS, Nelson Rodriguez, ha parlato del boom di prezzi dei biglietti: «I numeri sono incredibili. A Los Angeles il biglietto per vederlo giocare costava di più rispetto all’abbonamento stagionale». Sull’effetto Messi ha così commentato: «Su Apple, con cui abbiamo un accordo di trasmissione quest’anno, le tre partite più viste sono le prime tre di Messi. Sono un figlio dei New York Cosmos di Pelé, è lì che il calcio mi ha fatto innamorare. Sarà lo stesso per tanti ragazzi e ragazze con Messi»

