Iniziano gli ottavi di Coppa Italia, entrano in gioco le big

Non solo la SuperCoppa di stasera, nella giornata di oggi si dà il via anche agli ottavi di finale della Coppa Italia. Questa fase del torneo è divisa in due parti: 3 partite verranno giocate questa settimana e le restanti 5 la settimana prossima (dal 18 al 20 gennaio). Oggi ci sarà solamente Atalanta-Venezia alle 17:30 per non togliere visibilità ad Inter-Juventus; mentre domani alle 18 c’è un interessante Napoli-Fiorentina e alle 21 Milan-Genoa.

Quest’ultima sarà una gara particolare per Andriy Shevchenko che ha giocato tanti anni nel Milan ma ora rischia tremendamente l’esonero da allenatore del Genoa. L’Atalanta punta a vincere il trofeo secondo le parole del presidente Mercassi e quindi Gasperini se la giocherà con gli uomini migliori o quasi. Il Venezia risponde con qualche seconda linea in più. Per Napoli-Fiorentina finora sono stati venduti veramente pochi biglietti. Gli ottavi di finale sono tutti in gara secca ad eliminazione diretta; in caso di parità si va ai supplementari e se questa persiste ci sono i calci di rigore.