Inter-Juventus: le probabili formazioni del derby d’Italia di SuperCoppa

Inter-Juventus stasera è la finale di SuperCoppa italiana: le due squadre ci arrivano in un buon momento di forma e faranno di tutto per vincere. L’Inter ha tutti gli uomini migliori a disposizione, mancano solo Satriano e Cordaz che sono positivi al Covid-19. Lo stesso non si può dire per la Juventus che tra infortuni e squalifiche perde tanto; vedasi Chiesa, Cuadrado, De Ligt e Ramsey.

Pochi dubbi per Inzaghi che secondo la Gazzetta dello Sport cambia solo 2 uomini rispetto alla gara di domenica scorsa: dentro Calhanoglu e Dzeko dal primo minuto. Allegri recupera Alex Sandro e Bonucci ma solo il primo gioca titolare; il portiere sarà Perin e in attacco ci sarà Kulusevski e non Dybala.

Inter-Juventus probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All.: Simone Inzaghi.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Kulusevski, Morata, Bernardeschi. All.: Massimiliano Allegri.